В ВР хотят разрешить СБУ блокировать сайты без решения суда

Так, 21 июня Верховная Рада включила в повестку дня законопроект, имеющий целью узаконить возможность временной блокировки доступа к сайтам и сервисам в интернете по решению не только суда, но и прокурора, следователя и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Авторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере" есть нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тимчук и Татьяна Черновол ("Народный фронт").

В пояснительной записке к закону указано, что его целью является "разработка и внедрение механизмов направленных на формирование эффективной системы кибербезопасности".

Как сообщал УНН, ранее в офисе украинского омбудсмена заявили, что законопроект о внесении изменений в закон о обеспечения информационной безопасности Украины противоречит статье Конституции Украины об обеспечении права на свободу слова.