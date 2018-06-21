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В ВР хотят разрешить СБУ блокировать сайты без решения суда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. В Верховной Раде внесен в повестку дня законопроект №6688, который может позволить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты, содержащие запрещенную к распространению в Украине информацию, без решения суда. Законопроект обнародован на сайте парламента, передает УНН.

Так, 21 июня Верховная Рада включила в повестку дня законопроект, имеющий целью узаконить возможность временной блокировки доступа к сайтам и сервисам в интернете по решению не только суда, но и прокурора, следователя и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Авторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере" есть нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тимчук и Татьяна Черновол ("Народный фронт").

В пояснительной записке к закону указано, что его целью является "разработка и внедрение механизмов направленных на формирование эффективной системы кибербезопасности".

Как сообщал УНН, ранее в офисе украинского омбудсмена заявили, что законопроект о внесении изменений в закон о обеспечения информационной безопасности Украины противоречит статье Конституции Украины об обеспечении права на свободу слова.

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