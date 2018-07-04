Комитет по нацбезопасности рекомендует ВР поддержать законопроект, который позволяет СБУ блокировать сайты

По словам народного депутата, комитет поддержал этот законопроект, в котором предлагается предоставить СБУ право блокировать определенные информационные ресурсы по решению суда или в иных установленных законом случаях.

Нардеп добавил, что этот законопроект поддержан комитетом, но с замечаниями. Так, ко второму чтению нужно учесть требования Конвенции о правах и свободах человека и разработать процедуру, которая позволит обжаловать подобное решение в отношении информационного ресурса, изучить выводы ЕСПЧ и определить перечень статей УК, которые позволят блокировать сайты.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде внесен в повестку дня законопроект №6688, который может позволить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты, содержащие запрещенную к распространению в Украине информацию, без решения суда.