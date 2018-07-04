Комитет по нацбезопасности рекомендует ВР поддержать законопроект, который позволяет СБУ блокировать сайты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Комитет ВР по национальной безопасности и обороне рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, член комитета по нацбезопасности и обороне Иван Винник.
По словам народного депутата, комитет поддержал этот законопроект, в котором предлагается предоставить СБУ право блокировать определенные информационные ресурсы по решению суда или в иных установленных законом случаях.
Нардеп добавил, что этот законопроект поддержан комитетом, но с замечаниями. Так, ко второму чтению нужно учесть требования Конвенции о правах и свободах человека и разработать процедуру, которая позволит обжаловать подобное решение в отношении информационного ресурса, изучить выводы ЕСПЧ и определить перечень статей УК, которые позволят блокировать сайты.
Как сообщал УНН, в Верховной Раде внесен в повестку дня законопроект №6688, который может позволить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты, содержащие запрещенную к распространению в Украине информацию, без решения суда.