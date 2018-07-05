Рада відмовилася розглядати законопроект про позасудове блокування сайтів

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Верховна Рада не розглядатиме законопроект про позасудове блокування інтернет-ресурсів № 6688. За включення до порядку денного відповідного законопроекту проголосувало лише 156 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Про це повідомляє УНН.

Законопроектом пропонувалося серед іншого тимчасове блокування інтернет-ресурсів, а також впровадити штрафи до провайдерів, які відмовляться це робити.

Як повідомляв УНН, комітет ВР з національної безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект № 6688 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеки в інформаційній сфері, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси.

Громадські організації вимагають від депутатів Верховної ради України не голосувати за законопроект № 6688, який надає владі практично необмежене право блокувати будь-які сайти, грубо порушує права людини та національне законодавство, включно з Конституцією України.

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