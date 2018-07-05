Правозахисники виступили проти законопроекту, що дозволить блокувати сайти

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Громадські організації вимагають від депутатів Верховної ради України не голосувати за законопроект №6688, який надає владі практично необмежене право блокувати будь-які сайти, грубо порушує права людини та національне законодавство, включно з Конституцією України. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Українського інституту з прав людини у Facebook.

Експерти підтримують бажання авторів законопроекту врахувати вимоги Європейської конвенції щодо свободи вираження поглядів, проте зауважують, що виправити всі недоліки законопроекту до другого читання буде практично неможливо, адже Регламент Верховної Ради суттєво обмежує можливості внесення пропозицій та поправок до законопроекту, прийнятого за основу.

Крім цього, така процедура не забезпечить належного обговорення цього резонансного законопроекту із експертами та правозахисниками. Зважаючи на це, законопроект 6688 в запропонованій редакції має бути відхилений або, щонайменше, повернутий ініціаторам на доопрацювання, із залученням всіх зацікавлених сторін, для врахування вимог національного законодавства та міжнародних стандартів прав людини.

Раніше Коаліція "За вільний інтернет" підготувала юридичний аналіз законопроекту 6688 та назвали 5 основних загроз, які він несе:

  • Законопроект надає владі можливість обмежити на невизначений період доступ до будь-якого веб-сайту через занадто широке визначення підстав для блокування та відсутність дієвих механізмів контролю.
  • Дублює підхід Росії щодо ведення реєстру заборонених сайтів, на підставі якого провайдери і хостери зобов’язані закрити доступ до такого ресурсу.
  • Дозволяє продовжити блокування сайтів на підставі Закону України "Про санкції", що суперечить Конституції України та міжнародному праву прав людини.
  • Зобов’язує провайдерів за власні кошти встановити спеціальні засоби для блокування, технічні характеристики яких будуть визначені лише після ухвалення закону, за участю СБУ. За будь-яке порушення вимог провайдерам загрожує штраф ‒ 1% річного доходу.
  • Наділяє СБУ неконтрольованими повноваженнями у сфері нагляду за виконанням вимог по блокуванню сайтів, що може призвести до зловживань та тиску на будь-яких суб’єктів Інтернет-ринку України.

Не голосувати за законопроект 6688 депутатів закликають:

Коаліція “За вільний Інтернет”:

  • ГО “Платформа прав людини”
  • ГО “Лабораторія цифрової безпеки”
  • ГО “Центр інформації про права людини”
  • ГО “Кримська правозахисна група”
  • Представництво Freedom House в Україні

А також:

  • ГО “Інститут масової інформації”
  • ГО “Академія української преси”
  • Національна спілка журналістів України
  • ГО “Детектор медіа”
  • ГО “Український інститут з прав людини”
  • ВГО “Інститут Республіка”
  • Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
  • Восток SOS
  • ГО “Інститут розвитку регіональної преси”
  • Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ"

Як повідомляв УНН, комітет ВР з національної безпеки та оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект № 6688 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеки в інформаційній сфері, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси.

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