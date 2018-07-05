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Правозащитники выступили против законопроекта, который позволит блокировать сайты

Киев  •  УНН

 • 9240 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект №6688, который предоставляет властям практически неограниченное право блокировать любые сайты, грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституции Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Украинского института по правам человека в Facebook.

Эксперты поддерживают желание авторов законопроекта учесть требования Европейской конвенции о свободе выражения мнений, однако отмечают, что исправить все недостатки законопроекта ко второму чтению будет практически невозможно, ведь Регламент Верховной Рады существенно ограничивает возможности внесения предложений и поправок к законопроекту, принятому за основу.

Кроме этого, такая процедура не обеспечит надлежащего обсуждения этого резонансного законопроекта с экспертами и правозащитниками. Несмотря на это, законопроект 6688 в предложенной редакции должен быть отклонен или, по меньшей мере, возвращен инициаторам на доработку с привлечением всех заинтересованных сторон, для учета требований национального законодательства и международных стандартов прав человека.

Ранее Коалиция "За свободный интернет" подготовила юридический анализ законопроекта 6688 и назвали 5 основных угроз, которые он несет:

  • Законопроект предоставляет властям возможность ограничить на неопределенный период доступ к любому веб-сайту из-за слишком широкого определениеяоснований для блокирования и отсутствие действенных механизмов контроля.
  • Дублирует подход России по ведению реестра запрещенных сайтов, на основании которого провайдеры и хостеры обязаны закрыть доступ к такому ресурсу.
  • Позволяет продолжить блокирование сайтов на основании Закона Украины "О санкциях", что противоречит Конституции Украины и международному праву прав человека.
  • Обязывает провайдеров за собственные средства установить специальные средства для блокировки, технические характеристики которых будут определены только после принятия закона, при участии СБУ. За любое нарушение требований провайдерам грозит штраф - 1% годового дохода.
  • Наделяет СБУ неконтролируемыми полномочиями в сфере надзора за выполнением требований по блокированию сайтов, что может привести к злоупотреблениям и давления на любых субъектов Интернет-рынка Украины.

Не голосовать за законопроект 6688 депутатов призывают:

Коалиция "За свободный Интернет":

  • ОО "Платформа прав человека"
  • ОО "Лаборатория цифровой безопасности"
  • ОО "Центр информации о правах человека"
  • ОО "Крымская правозащитная группа"
  • Представительство Freedom House в Украине

А также:

  • ОО "Институт массовой информации"
  • ОО "Академия украинской прессы"
  • Национальный союз журналистов Украины
  • ОО "Детектор медиа"
  • ОО "Украинский институт по правам человека"
  • ВОО "Институт Республика"
  • Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов
  • Восток SOS
  • ОО "Институт развития региональной прессы"
  • Общественный холдинг "ГРУППА ВЛИЯНИЯ"

Как сообщал УНН, комитет ВР по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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