Правозащитники выступили против законопроекта, который позволит блокировать сайты

Эксперты поддерживают желание авторов законопроекта учесть требования Европейской конвенции о свободе выражения мнений, однако отмечают, что исправить все недостатки законопроекта ко второму чтению будет практически невозможно, ведь Регламент Верховной Рады существенно ограничивает возможности внесения предложений и поправок к законопроекту, принятому за основу.



Кроме этого, такая процедура не обеспечит надлежащего обсуждения этого резонансного законопроекта с экспертами и правозащитниками. Несмотря на это, законопроект 6688 в предложенной редакции должен быть отклонен или, по меньшей мере, возвращен инициаторам на доработку с привлечением всех заинтересованных сторон, для учета требований национального законодательства и международных стандартов прав человека.



Ранее Коалиция "За свободный интернет" подготовила юридический анализ законопроекта 6688 и назвали 5 основных угроз, которые он несет:



Законопроект предоставляет властям возможность ограничить на неопределенный период доступ к любому веб-сайту из-за слишком широкого определениеяоснований для блокирования и отсутствие действенных механизмов контроля.



Дублирует подход России по ведению реестра запрещенных сайтов, на основании которого провайдеры и хостеры обязаны закрыть доступ к такому ресурсу.



Позволяет продолжить блокирование сайтов на основании Закона Украины "О санкциях", что противоречит Конституции Украины и международному праву прав человека.



Обязывает провайдеров за собственные средства установить специальные средства для блокировки, технические характеристики которых будут определены только после принятия закона, при участии СБУ. За любое нарушение требований провайдерам грозит штраф - 1% годового дохода.



Наделяет СБУ неконтролируемыми полномочиями в сфере надзора за выполнением требований по блокированию сайтов, что может привести к злоупотреблениям и давления на любых субъектов Интернет-рынка Украины.



Не голосовать за законопроект 6688 депутатов призывают:



Коалиция "За свободный Интернет":



ОО "Платформа прав человека"



ОО "Лаборатория цифровой безопасности"



ОО "Центр информации о правах человека"



ОО "Крымская правозащитная группа"



Представительство Freedom House в Украине



А также:



ОО "Институт массовой информации"



ОО "Академия украинской прессы"



Национальный союз журналистов Украины



ОО "Детектор медиа"



ОО "Украинский институт по правам человека"



ВОО "Институт Республика"



Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов



Восток SOS



ОО "Институт развития региональной прессы"



Общественный холдинг "ГРУППА ВЛИЯНИЯ"



Как сообщал УНН, комитет ВР по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.