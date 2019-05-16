Рада отклонила законопроект о содействии развитию космической деятельности

Этим законопроектом предлагалось внести в Закон Украины "О предпринимательстве" изменения, которые предоставили возможность ведения предпринимательской деятельности по разработке, испытанию, производству и эксплуатации ракет-носителей негосударственным субъектам предпринимательской деятельности.

Также законопроектом было предложено внести изменения в Закон Украины "О космической деятельности" относительно исключения из перечня видов, подлежащих лицензированию деятельности в сфере космоса.



Напомним, в США состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX.