Рада отклонила законопроект о содействии развитию космической деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховная Рада Украины отклонила проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины (№9219). За принятие этого законопроекта за основу проголосовали 179 депутатов, передает УНН.
Этим законопроектом предлагалось внести в Закон Украины "О предпринимательстве" изменения, которые предоставили возможность ведения предпринимательской деятельности по разработке, испытанию, производству и эксплуатации ракет-носителей негосударственным субъектам предпринимательской деятельности.
Также законопроектом было предложено внести изменения в Закон Украины "О космической деятельности" относительно исключения из перечня видов, подлежащих лицензированию деятельности в сфере космоса.
Напомним, в США состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX.