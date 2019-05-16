Рада відхилила законопроект щодо сприяння розвитку космічної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховна Рада України відхилила проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України (№9219). За прийняття цього законопроекту за основу проголосували 179 депутатів, передає УНН.
Цим законопроектом пропонувалось внести до Закону України “Про підприємництво” зміни, які б надали можливість ведення підприємницької діяльності з розроблення, випробування, виробництва та експлуатацією ракет-носіїв недержавним суб'єктам підприємницької діяльності.
Також законопроектом було запропоновано внести зміни до Закону України “Про космічну діяльність” щодо виключення з переліку видів, що підлягають ліцензуванню діяльності у сфері космосу.
Нагадаємо, у США відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Cargo Dragon компанії SpaceX.