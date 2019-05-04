Space X успішно запустила ракету Falcon 9
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У США відбувся запуск ракети-носія Falcon 9 з вантажним космічним кораблем Cargo Dragon компанії SpaceX. Про це в Twitter повідомляє NASA, передає УНН.
Запуск до міжнародної Космічної станції здійснили сьогодні, 4 травня в 2:48 за місцевим часом (9:48 за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Фахівці NASA наголосили, що після відділення першого ступеня Cargo Dragon успішно вийшов на орбіту і розкрив сонячні батареї, які забезпечать його енергією, а Falcon 9 вчинила керовану посадку на плавучій платформі в Атлантичному океані.
Космічний корабель повинен доставити на МКС близько 2,5 тонн продовольства, а також обладнання та матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.
Стиковка корабля з МКС запланована на 6 травня.
Раніше УНН повідомляв, що капсула корабля Crew Dragon американської компанії SpaceX була знищена при невдалих випробуваннях його двигунів 20 квітня.