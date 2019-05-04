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Space X успешно запустила ракету Falcon 9

Space X успешно запустила ракету Falcon 9

Киев  •  УНН

 • 12512 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В США состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX. Об этом в Twitter сообщает NASA, передает УНН.

Запуск к Международной космической станции совершили сегодня, 4 мая в 2:48 по местному времени (9:48 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Специалисты NASA отметили, что после отделения первой ступени Cargo Dragon успешно вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи, которые обеспечат его энергией, а Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Космический корабль должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 6 мая.

Ранее УНН сообщал, что капсула корабля Crew Dragon американской компании SpaceX была уничтожена при неудачных испытаниях его двигателей 20 апреля.

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