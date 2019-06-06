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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 5543 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113730 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109059 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136286 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144051 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Рада приняла за основу законопроект о наказании военных преступников

Рада приняла за основу законопроект о наказании военных преступников

Киев  •  УНН

 • 12554 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Народные депутаты Украины приняли за основу законопроект о наказании военных преступников. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона 9438 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права впервые вводит в украинское законодательство понятия "военных преступлений" и "преступлений против человечности". Это позволит привлекать к ответственности военных преступников, независимо от сроков давности.

Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления); обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений; совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права.

Напомним, на прошлой неделе Верховную Раду призвали поддержать законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права", положения которого направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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