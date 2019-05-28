Раду закликали зробити крок до криміналізації злочинів проти людяності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Верховну Раду закликали підтримати сьогодні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права", положення якого спрямовані на забезпечення криміналізації так званих основних злочинів за міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини). Про це написав у Twitter міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.
"Важко повірити, але на 5-му році війни у Кримінальному кодексі України не передбачена відповідальність за злочини проти людяності, а положення щодо воєнних злочинів не повністю відповідають вимогам міжнародного права. Закликаю нардепів підтримати сьогодні законопроект № 9438", - вказав міністр.
Як вказано у пояснювальній записці до цього урядового законопроекту, на сьогодні ККУ не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності, за воєнні злочини, що являють собою порушення звичаєвого, а не договірного міжнародного гуманітарного права.
"Положення проекту закону спрямовані на забезпечення криміналізації так званих основних злочинів за міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини); забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів; вдосконалення правового режиму кримінальної відповідальності за катування у максимальній відповідності з вимогами сучасного міжнародного права", - сказано у пояснювальній записці до документа.
Нагадаємо, у березні Раді рекомендували ухвалити законопроект щодо воєнних злочинів.