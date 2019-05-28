Раду закликали зробити крок до криміналізації злочинів проти людяності

КИЇВ. 28 травня. УНН. Верховну Раду закликали підтримати сьогодні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права", положення якого спрямовані на забезпечення криміналізації так званих основних злочинів за міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини). Про це написав у Twitter міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.