Раду призвали сделать шаг к криминализации преступлений против человечности

"Трудно поверить, но на 5-м году войны в Уголовном кодексе Украины не предусмотрена ответственность за преступления против человечности, а положения о военных преступлениях не полностью соответствуют требованиям международного права. Призываю нардепов поддержать сегодня законопроект № 9438", - отметил министр.

Как указано в пояснительной записке к этому правительственному законопроекту, сегодня УКУ не предусматривает уголовной ответственности за преступления против человечности, за военные преступления, представляющие собой нарушение обычного, а не договорного международного гуманитарного права.

"Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений; совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии требованиям современного международного права", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в марте Раде рекомендовали принять законопроект по военным преступлениям.