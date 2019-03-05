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Раді рекомендували ухвалити законопроект щодо воєнних злочинів

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу законопроект щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

"Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Так, члени Комітету розглянули законопроект №9438 на засіданні 27 лютого.

У ході обговорення зазначалося, що метою законопроекту є забезпечення криміналізації так званих основних злочинів за міжнародним правом, а саме геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини. Також – забезпечення виконання міжнародних зобов’язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів, удосконалення правового режиму кримінальної відповідальності за катування у максимальній відповідності з вимогами сучасного міжнародного права.

Крім того, проектом закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 81 "Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів незалежно від місця їх вчинення", згідно з якою "Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які вчинили агресію (стаття 437), злочини проти людяності (стаття 4371), воєнні злочини (статті 438-4386) або геноцид (стаття 442), підлягають кримінальній відповідальності на підставі цього Кодексу незалежно від місця вчинення злочину".

Також законопроект передбачає внести зміни до низки статей, а саме 44 "Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності", 49 "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності", 68 "Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті", 75 "Звільнення від відбування покарання з випробуванням", 80 "Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку", 963 "Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру" Кримінального кодексу, якими встановити норми про особливості кримінальної відповідальності за катування, агресію, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Проектом, крім того, запропоновано удосконалити положення щодо відповідальності за катування (ст. 127 КК редакції проекту), передбачити особливості кримінальної відповідальності за злочини проти основ міжнародного права (Розділ ХХ Особливої частини КК у редакції проекту), викласти у новій редакції окремі положення КПК України, зокрема, ч. 8 ст. 214, ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст. 2971, а також ст. 4 Закону України "Про застосування амністії в Україні".

Нагадаємо, у комітеті нацбезпеки ВР пропонують придбати Україні підводні човни.

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