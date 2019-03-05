Раде рекомендовали принять законопроект относительно военных преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект об обеспечении гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.
"Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об обеспечении гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права", - говорится в сообщении.
Так, члены Комитета рассмотрели законопроект №9438 на заседании 27 февраля.
В ходе обсуждения отмечалось, что целью законопроекта является обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву, а именно геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления. Также - обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений, совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права.
Кроме того, проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 81 "Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений независимо от места их совершения", согласно которой "Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые совершили агрессию (статья 437), преступления против человечности (статья 4371), военные преступления (статьи 438-4386) или геноцид (статья 442), подлежат уголовной ответственности на основании настоящего Кодекса независимо от места совершения преступления".
Также законопроект предполагает внесение изменений в ряд статей, а именно 44 "Правовые основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", 49 "Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", 68 "Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, совершенное в соучастии", 75 "Освобождение от отбывания наказания с испытанием", 80 "Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора", 963 "Основания для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера" Уголовного кодекса, которыми установить нормы об особенностях уголовной ответственности за пытки, агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления.
Проектом, кроме того, предложено усовершенствовать положения об ответственности за пытки (ст. 127 УК редакции проекта), предусмотреть особенности уголовной ответственности за преступления против основ международного права (раздел ХХ Особенной части УК в редакции проекта), изложить в новой редакции отдельные положения УПК Украины , в частности, ч. 8 ст. 214, ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст. 2971, а также ст. 4 Закона Украины "О применении амнистии в Украине".
Напомним, в комитете нацбезопасности ВР предлагают приобрести Украины подводные лодки.