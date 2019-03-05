Раде рекомендовали принять законопроект относительно военных преступлений

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 24078 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116650 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120140 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122605 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121651 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153017 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117220 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141237 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145152 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130486 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

8 марта, 03:41 • 36374 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 66733 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 121492 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

07:19 • 29549 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 53125 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 118728 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 153017 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 166505 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 177894 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 235868 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 116650 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 83797 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101341 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105011 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104713 просмотра
Актуальное
Раде рекомендовали принять законопроект относительно военных преступлений

Раде рекомендовали принять законопроект относительно военных преступлений

Киев  •  УНН

 • 9402 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект об обеспечении гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

"Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об обеспечении гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права", - говорится в сообщении.

Так, члены Комитета рассмотрели законопроект №9438 на заседании 27 февраля.

В ходе обсуждения отмечалось, что целью законопроекта является обеспечение криминализации так называемых основных преступлений по международному праву, а именно геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления. Также - обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений, совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки в максимальном соответствии с требованиями современного международного права.

Кроме того, проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 81 "Действие закона об уголовной ответственности в отношении преступлений независимо от места их совершения", согласно которой "Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые совершили агрессию (статья 437), преступления против человечности (статья 4371), военные преступления (статьи 438-4386) или геноцид (статья 442), подлежат уголовной ответственности на основании настоящего Кодекса независимо от места совершения преступления".

Также законопроект предполагает внесение изменений в ряд статей, а именно 44 "Правовые основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", 49 "Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", 68 "Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, совершенное в соучастии", 75 "Освобождение от отбывания наказания с испытанием", 80 "Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного приговора", 963 "Основания для применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера" Уголовного кодекса, которыми установить нормы об особенностях уголовной ответственности за пытки, агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Проектом, кроме того, предложено усовершенствовать положения об ответственности за пытки (ст. 127 УК редакции проекта), предусмотреть особенности уголовной ответственности за преступления против основ международного права (раздел ХХ Особенной части УК в редакции проекта), изложить в новой редакции отдельные положения УПК Украины , в частности, ч. 8 ст. 214, ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст. 2971, а также ст. 4 Закона Украины "О применении амнистии в Украине".

Напомним, в комитете нацбезопасности ВР предлагают приобрести Украины подводные лодки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы