Рада ухвалила за основу законопроект щодо покарання воєнних злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України ухвалили за основу законопроект щодо покарання воєнних злочинців. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону 9438 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права вперше вводить в українське законодавство поняття "воєнних злочинів" та "злочинів проти людяності". Це дасть змогу притягати до відповідальності воєнних злочинців, незалежно від термінів давності.
Положення проекту закону спрямовані на забезпечення криміналізації так званих основних злочинів за міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини); забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів; вдосконалення правового режиму кримінальної відповідальності за катування у максимальній відповідності з вимогами сучасного міжнародного права.
Нагадаємо, минулого тижня Верховну Раду закликали підтримати законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права", положення якого спрямовані на забезпечення криміналізації так званих основних злочинів за міжнародним правом (геноцид, агресія, злочини проти людяності та воєнні злочини).