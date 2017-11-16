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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 31899 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 52192 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 60807 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 64695 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 56223 просмотра

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11:14 • 96356 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100504 просмотра

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Рада в четверг может увеличить количество выходных для украинцев

Рада в четверг может увеличить количество выходных для украинцев

Киев  •  УНН

 • 11080 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть законопроекты об увеличении количества выходных дней и упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют включить в повестку дня законопроекты о продлении полномочий ГПУ относительно досудебного следствия до 2019 года,  по оптимизации работы комитетов Верховной Рады Украины и соотношение предметов их ведения с сферами деятельности министерств.

Кроме этого депутаты, в частности намерены определиться относительно пакета законопроектов о создании и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и досрочно прекратить полномочия народных депутатов Вячеслава Константиновского и Алены Бабак.

Также депутаты рассмотрят вопрос о ратификации гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 срока действия Соглашения между Украиной и королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 и рассмотреть проект постановления о провозглашении в Украине 29 августа днем ​​памяти погибших защитников Украины.

Напомним, в среду депутаты не приняли никакого решения.

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