Рада в четверг может увеличить количество выходных для украинцев

Также среди прочего парламентарии планируют включить в повестку дня законопроекты о продлении полномочий ГПУ относительно досудебного следствия до 2019 года, по оптимизации работы комитетов Верховной Рады Украины и соотношение предметов их ведения с сферами деятельности министерств.

Кроме этого депутаты, в частности намерены определиться относительно пакета законопроектов о создании и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и досрочно прекратить полномочия народных депутатов Вячеслава Константиновского и Алены Бабак.

Также депутаты рассмотрят вопрос о ратификации гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 срока действия Соглашения между Украиной и королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 и рассмотреть проект постановления о провозглашении в Украине 29 августа днем ​​памяти погибших защитников Украины.

Напомним, в среду депутаты не приняли никакого решения.