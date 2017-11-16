Рада у четвер може збільшити кількість вихідних для українців

Також серед іншого парламентарі планують включити до порядку денного законопроекти про продовження повноважень ГПУ щодо досудового слідства до 2019 року та стосовно оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств.

Крім цього депутати, зокрема мають намір визначитися щодо пакету законопроектів про створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та достроково припинити повноваження народних депутатів В’ячеслава Константиновського та Альони Бабак.

Також депутати розглянуть питання стосовно ратифікації гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2018 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року та розглянути проект постанови про проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування пам'яті загиблих захисників України.

Нагадаємо, у середу депутати не ухвалили жодного рішення.