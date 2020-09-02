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Рада на этой неделе будет голосовать за запуск речного транспорта

Киев • УНН

 • 13448 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В пятницу, 4 сентября, Верховная Рада рассмотрит проект закона о внутреннем водном транспорте, передает УНН со ссылкой на расписание заседаний ВР.

Рада на этой неделе будет голосовать за запуск речного транспорта

Речь идет о законопроекте № 1182-1-р, зарегистрированном 17 января 2020 года. Документ прошел первое чтение в апреле. 4 сентября парламентарии рассмотрят законопроект во втором чтении. Проект ЗУ имеет целью восстановить речное судоходство. После его одобрения перевозить крупногабаритные грузы по реке станет эффективнее, чем дорогами, обещает законодатель.

"Об этом свидетельствует практика многих цивилизованных стран мира, где река является такой же транспортной артерией, как и дорога. А где-то даже эффективнее, с точки зрения транспортировки больших объемов грузов. Того же зерна, например", - объясняет один из инициаторов законопроекта Максим Пашковский.

Кроме того, документ нормирует строительство водного транспорта в Украине. Законодатель предлагает льготы для национального производителя, однако не исключает возможности импорта транспорта из-за рубежа.

Проект ЗУ нарабатывался и согласовывался профильными ассоциациями.

Напомним, на принятии закона о внутреннем водном транспорте настаивает Президент Украины Владимир Зеленский. Он убежден, что это позволит развить дешевый вид грузовых перевозок и сохранит украинские автодороги.

Ранее также министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что принятие этого законопроекта позволит за несколько лет увеличить грузопоток по реке Днепр до 35 млн тонн ежегодно, разгрузив при этом дороги. Также, по его словам, он обеспечит финансирование безопасной речной инфраструктуры и будет стимулировать развитие судостроения.

"Мы сможем восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места", - отмечал министр.

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