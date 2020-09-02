Рада цього тижня голосуватиме за запуск річкового транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У п’ятницю, 4 вересня, Верховна Рада розгляне проект ЗУ про внутрішній водний транспорт, передає УНН із посиланням на розклад засідань ВР.
Йдеться про законопроект № 1182-1-д, зареєстрований 17 січня 2020 року. Документ пройшов перше читання у квітні. 4 вересня парламентарі розглянуть законопроект у другому читанні. Проект ЗУ має на меті відновити річкове судноплавство. Після його схвалення перевозити великогабаритні вантажі річкою стане ефективніше, ніж дорогами, обіцяє законотворець.
"Про це свідчить практика багатьох цивілізованих країн світу, де річка є такою ж транспортною артерією, як і дорога. А десь навіть ефективнішою, з точки зору транспортування великих обсягів вантажів. Того ж зерна, наприклад", - пояснює один з ініціаторів законопроекту Максим Пашковський.
Окрім того, документ унормовує будівництво водного транспорту в Україні. Законодавець пропонує пільги для національного виробника, однак не виключає можливості імпорту транспорту з-за кордону.
Проект ЗУ напрацьовувався і узгоджувався профільними асоціаціями.
Нагадаємо, на ухваленні закону про внутрішній водний транспорт наполягає Президент України Володимир Зеленський. Він переконаний, що це дозволить розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги.
Раніше також міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що ухвалення цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.
"Ми зможемо відновити українські підприємства і створити нові робочі місця", - зазначав міністр.