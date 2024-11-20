Рада создает новую базу жилья для переселенцев: что изменится

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Верховная Рада приняла закон о создании интерактивной базы данных жилья для ВПЛ. Переселенцы смогут выбирать жилье через публичную карту и подавать заявки на проживание.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который направлен на обеспечение жилищных прав ВПЛ и предусматривает создание информационной базы данных объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

детали

"Рада приняла в целом №11281 по обеспечению жилищных прав внутренне перемещенных лиц (создание информационной базы данных объектов недвижимого имущества для проживания внутренне перемещенных лиц)", - сообщил Железняк.

Предполагается создание информационной базы пригодного для проживания жилья в виде публичной интерактивной карты, где будет доступна информация о техническом состоянии объекта, его фото, количестве мест для проживания, объеме потенциальных инвестиций для приведения в надлежащее для проживания состояние.

ВПЛ смогут выбирать объект, где бы они хотели проживать, а органы власти коммуницировать с международными организациями по проведению необходимого ремонта и ввода объекта в эксплуатацию.

Подавать заявки на проживание внутренние переселенцы смогут ориентировочно через полгода после того, как закон вступит в силу.

Напомним

Кабмин утвердил экспериментальный проектт, по которому внутренне перемещенные лица из 9 областей Украины смогут получать субсидию на аренду жилья. Установлен социальный норматив площади для расчета субсидии на аренду жилья для ВПЛ - 13,65 кв. м на человека.

Павел Башинский

Павел Башинский

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