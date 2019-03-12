Рада сегодня успела рассмотреть только 120 поправок к языковому закону

О завершении рассмотрения объявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Завершаем. Завтра мы начинаем рассмотрение из 121 поправки к законопроекту", - сообщил он

Проект закона 2679-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного направлен на: защиту государственного статуса украинского языка как языка гражданства Украины; утверждение украинского языка как языка межэтнического общения и взаимопонимания в Украине; функционирование государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности; применение украинского языка как государственного на всей территории Украины во всех сферах общественной жизни, а также в международном общении и при осуществлении должностными лицами представительских функций; развитие украинского языка, как самобытного языка титульной нации с целью укрепления национального самосознания украинского и сохранения национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти украинской нации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Совете Европы призвали ВР отложить принятие языкового закона до выборов

Законопроект о языке предусматривает использование украинского языка на телеканалах - не менее 90%, в пунктах распространения - не менее 50% журналов и газет, не менее 50% книг на украинском языке в книжных магазинах, а также украиноязычное образование.

Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. К нему было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.



Ранее глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.