Рада сьогодні встигла розглянути лише 120 поправок до мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Упродовж сьогоднішнього засідання народні депутати України розглянули лише 120 із понад 2 тисяч поправок до законопроекту про функціонування української мови як державної, передає УНН.
Про завершення розгляду оголосив спікер парламенту Андрій Парубій.
“Завершуємо. Завтра ми розпочинаємо розгляд зі 121 поправки до законопроекту”, - повідомив він
Проект закону 2679-д про забезпечення функціонування української мови як державної направлений на: захист державного статусу української мови як мови громадянства України; утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування і порозуміння в Україні; функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності та національної безпеки; застосування української мови як державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя, а також у міжнародному спілкуванні та при здійсненні посадовими особами представницьких функцій; розвитку української мови, як самобутньої мови титульної нації з метою зміцнення національної самосвідомості українців та збереження національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті української нації.
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Законопроект про мову передбачає використання української мови на телеканалах — не менше 90%, в пунктах розповсюдження — не менше 50% журналів і газет, не менше 50% книжок українською мовою в книгарнях, а також україномовну освіту.
Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2000 правок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.
Раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.