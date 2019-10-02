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Рада одобрила введение института авторизованных экономических операторов

Киев • УНН

 • 9704 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом законопроект №1048 об изменениях в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов (АЭО). Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада одобрила введение института авторизованных экономических операторов

Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов направлен на внедрение в Украине института АЭО, аналогичного тому, который функционирует в ЕС, и выполнение Украиной обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС.

По мнению авторов законопроекта, реализация документа положительно повлияет на рынок труда, поскольку законопроект направлен на расширение свободы предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий на внешних и внутреннем рынке, что в свою очередь, станет основой для создания новых рабочих мест.

Как указали в Министерстве финансов, это "жизненно важный для создания в Украине таможни европейского образца законопроект", который относится к топ-10 приоритетов бизнеса на 2019 год. Как отметили в Минфине, принятие законопроекта даст бизнесу упрощение декларирования, оперативность процедур и снижение рисков; повышение сервиса, экономию времени и снижение расходов на услуги таможенных терминалов; прозрачные и понятные процедуры таможенного оформления.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook отметил, что "статус АЭО открывает украинским предпринимателям зеленый свет в международной торговле и повышает конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках".

Напомним, 12 сентября народные депутаты Украины приняли за основу законопроект 1048 об изменениях в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов (АЭО).

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