Рада схвалила запровадження інституту авторизованих економічних операторів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому законопроект №1048 про зміни до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів (АЕО). Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів направлений на запровадження в Україні інституту АЕО, аналогічного тому, що функціонує в ЄС, та виконання Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС.
На думку авторів законопроекту, реалізація документа позитивно вплине на ринок праці, оскільки законопроект спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішніх і внутрішньому ринку, що у свою чергу, стане підґрунтям для створення нових робочих місць.
Як вказали у Міністерстві фінансів, це "життєво важливий для створення в Україні митниці європейського зразка законопроект", який належить до топ-10 пріоритетів бізнесу на 2019 рік. Як зазначили в Мінфіні, ухвалення законопроекту дасть бізнесу спрощення декларування, оперативність процедур та зниження ризиків; підвищення сервісу, економію часу та зниження витрат на послуги митних терміналів; прозорі та зрозумілі процедури митного оформлення.
Голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook зазначив, що "статус АЕО відкриває українським підприємцям зелене світло в міжнародній торгівлі та підвищує конкурентноспроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках".
Нагадаємо, 12 вересня народні депутати України ухвалили за основу законопроект 1048 про зміни до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів (АЕО).