Рада сделала шаг к единой роуминговой системе с ЕС
Киев • УНН
Парламент сделал шаг к унификации роуминга с ЕС, приняв в первом чтении закон о единой системе.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10265 о единой роуминговой системе с Европейским Союзом.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Единая роуминговая система с ЕС. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10265 о единой роуминговой системе с Европейским Союзом
По его словам, украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе, а европейские путешественники - в Украине.
Украина выполнила одно из условий евроинтеграции в сфере электронных коммуникаций. Становимся на шаг ближе к цифровому безвизу с ЕС. Спасибо парламентскому Комитету по вопросам цифровой трансформации. Надеюсь, народные депутаты проголосуют за законопроект в целом
Дополнение
В 2023 году Федоров сообщал, что Украина и ЕС официально зафиксировали сроки и условия присоединения к европейскому роумингу.
Рада сделала шаг к единой роуминговой системе с ЕС
Парламент сделал шаг к унификации роуминга с ЕС, приняв в первом чтении закон о единой системе.
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