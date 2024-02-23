Рада сделала шаг к единой роуминговой системе с ЕС

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10265 о единой роуминговой системе с Европейским Союзом.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Единая роуминговая система с ЕС. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10265 о единой роуминговой системе с Европейским Союзом - написал Федоров.

По его словам, украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе, а европейские путешественники - в Украине.

Украина выполнила одно из условий евроинтеграции в сфере электронных коммуникаций. Становимся на шаг ближе к цифровому безвизу с ЕС. Спасибо парламентскому Комитету по вопросам цифровой трансформации. Надеюсь, народные депутаты проголосуют за законопроект в целом - отметил Федоров.

Дополнение

В 2023 году Федоров сообщал, что Украина и ЕС официально зафиксировали сроки и условия присоединения к европейскому роумингу.