Рада зробила крок до єдиної роумінгової системи з ЄС
Київ • УНН
Парламент зробив крок до уніфікації роумінгу з ЄС, прийнявши в першому читанні закон про єдину систему.
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Єдина роумінгова система з ЄС. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом
За його словами, українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, а європейські мандрівники — в Україні.
Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з ЄС. Дякуємо парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом
Доповнення
У 2023 році Федоров повідомляв, що Україна та ЄС офіційно зафіксували терміни та умови приєднання до європейського роумінгу.