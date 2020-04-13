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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33096 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41713 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57580 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58847 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75213 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Актуальное
Рада начала внеочередное заседание

Рада начала внеочередное заседание

Киев  •  УНН

 • 12126 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины начала внеочередное заседание, на котором планирует принять изменения в Государственный бюджет на 2020 год, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии начали внеочередное заседание. На заседании зарегистрировались 357 народных депутатов Украины.

На заседании ВРУ присутствуют представители правительства, в частности, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 13 апреля планирует рассмотреть проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год, законопроект об усилении ответственности за поджог лесов, а также проекты постановлений, направленные на отмену принятого законопроекта об открытии рынка земли.

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