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Рада розпочала позачергове засідання

Рада розпочала позачергове засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує ухвалити зміни до Державного бюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі почали позачергове засідання. На засіданні зареєструвалися 357 народних депутатів України.

На засіданні ВРУ присутні представники уряду, зокрема, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України на позачерговому засіданні 13 квітня планує розглянути проект закону про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, законопроект про посилення відповідальності за підпал лісів, а також проекти постанов, спрямовані на скасування ухваленого законопроекту про відкриття ринку землі.

Українські Національні Новини

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