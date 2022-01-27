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Рада делает перерыв в пленарных заседаниях

Рада делает перерыв в пленарных заседаниях

Киев • УНН

 • 14293 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Верховной Раде принято постановление о проведении следующей 7 сессии работы парламента текущего созыва, сообщает УНН.

Детали

Принято постановление "О календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". "За" — 233 народных депутата.

Постановление меняет предыдущие планы согласно которым 31 января должен был состояться Согласительный совет, а с 1 по 4 февраля нардепы должны работать в формате пленарных заседаний.

"Сейчас, когда в Украине нарастает новая Covid-волна, вполне логично сделать перерыв в пленарных заседаниях Верховной Рады. Работа парламента будет построена следующим образом: 1 февраля - открытие седьмой сессии и проведение пленарного заседания; 2-4 февраля — работа в комитетах", — проинформировал спикер Руслан Стефанчук на странице в Фейсбук.

По его словам, по состоянию на сегодня 24 депутата и 63 работника аппарата парламента болеют ковидом.

"Еще в понедельник эти цифры были вдвое меньше", — подчеркнул спикер.

Стефанчук настаивает, что Парламент не останавливает свою работу, а лишь меняет очередность пленарных недель. Нардепы, по его словам, будут работать в комитетах.

Добавим

Вчера, 26 января, появилась информация о планах парламентариев уйти на карантин из-за стремительного роста количества больных на коронавирус нардепов.

Как сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк, карантин может продлиться до 15 февраля.

В то же время бывший “слуга”, внефракционный нардеп Александр Дубинский связал желание объявить такие каникулы с нехваткой голосов для принятия нужных законопроектов.

Украинские Национальные Новости

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