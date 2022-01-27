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В “Слузі народу” заявляють про найбільшу кількість хворих нардепів з початку пандемії

В “Слузі народу” заявляють про найбільшу кількість хворих нардепів з початку пандемії

Київ • УНН

 • 16332 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Станом на ранок сьогоднішнього дня у фракції “Слуга народу” у Верховній раді зафіксовано 23 випадки COVID-19. Про це повідомила речниця фракції Юлі Палійчук, передає УНН.

Цитата

“Станом на ранок 27 січня у фракції „Слуга Народу“ Covid виялено ще у 6 народних депутатів. В підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати. ‼️Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії”, — повідомила Палійчук.

Додамо

Вчора, 26 січня, з’явилася інформація про плани парламентарів піти на карантин через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус нардепів.

Як повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк, карантин може тривати до 15 лютого. 

Водночас колишній “слуга”, позафракційний нардеп Олександр Дубінський пов’язав бажання оголосити такі канікули з нестачею голосів для ухвалення потрібних законопроектів.

Наразі загальна кількість хворих на COVID-19 нардепів з усіх фракцій та груп невідома.

Українські Національні Новини

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