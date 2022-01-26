Напрацювались? Нардепи повідомляють, що ВР планує піти на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Народні депутати повідомляють, що Верховна Рада планує піти на карантин вже найближчими днями, повідомляє УНН.
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“Наступний пленарний тиждень: тільки відкриття сесії, кілька голосувань і Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина — велика кількість хворих (на COVID-19 — ред.)”, — повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Водночас, колишній “слуга”, а тепер позафракційний нардеп Олександр Дубінський вважає, що рішення піти на канікули продиктоване відсутністю голосів парламентарів для ухвалення потрібних рішень.
“Агресія агресією, але у Раді голосів під необхідні рішення — немає. Під приводом "карантину через велику кількість хворих“ — наступного тижня Рада не працюватиме”, — написав він у соцмережах.
Наразі, зі слів спікера ВР Руслана Стефанчука, відомо про 11 хворих на коронавірус нардепів.
Контекст
На пленарному засіданні, яке відбулося вчора, 25 січня, після тривалих зимових канікул, нардепи ухвалили, зокрема, звернення до світової спільноти щодо неприпус-тимості військового шантажу з боку РФ.
У цей час під ВР мітингували представники ФОПів, невдоволені змінами до податкового та фінансового законодавства, ухваленими Радою наприкінці минулого року, зокрема, щодо застосування РРО. Після обіду мітинг переріс у сутички з правоохоронцями, що призвело до травмувань з обох боків та затримання кількох активістів. Сьогодні також відбувається акція.