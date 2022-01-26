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Наработались? Нардепы сообщают, что ВР планирует уйти на карантин

Киев • УНН

 • 20546 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Народные депутаты сообщают, что Верховная Рада планирует уйти на карантин уже в ближайшие дни, сообщает УНН.

Цитата:

“Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина - большое количество заболевших (COVID-19 — ред.)”, — сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В то же время, бывший “слуга”, а теперь внефракционный нардеп Александр Дубинский считает, что решение уйти на каникулы продиктовано отсутствием голосов парламентариев для принятия нужных решений.

“Агрессия агрессией, но в Раде голосов под необходимые решения - нет. Под предлогом "карантина из-за большого количества больных“ — на следующей неделе Рада не будет работать”, - написал он в соцсетях.

Сейчас, по словам спикера ВР Руслана Стефанчука, известно об 11 больных коронавирусом нардепах.

Контекст

На пленарном заседании, которое состоялось вчера, 25 января, после длительных зимних каникул, нардепы приняли, в частности, обращение к мировому сообществу относительно недопустимости военного шантажа со стороны РФ.

В это время во ВР митинговали представители "ФОПов", недовольные изменениями в налоговое и финансовое законодательство, принятыми Радой в конце прошлого года, в частности, по применению РРО. После обеда митинг перерос в столкновения с правоохранителями, что привело к травмам с обеих сторон и задержанию нескольких активистов. Сегодня также проходит акция.

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