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Шахед-136

Рада робить перерву у пленарних засіданнях

Рада робить перерву у пленарних засіданнях

Київ • УНН

 • 14295 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У Верховній Раді схвалено постанову про проведення настуної 7 сесії роботи парламенту поточного скликання, повідомляє УНН.

Деталі

Прийнято постанову "Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". "За" — 233 народні депутати.

Постанова змінює попередні плани за якими 31 січня мала відбутися Погоджувальна рада, а з 1 по 4 лютого нардепи мали б працювати у форматі пленарних засідань.

"Зараз, коли в Україні наростає нова Covid-хвиля, цілком логічно зробити перерву в пленарних засіданнях Верховної Ради. Робота Парламенту буде побудована у такий спосіб: 1 лютого — відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання; 2–4 лютого — робота в комітетах", — поінформував спікер Руслан Стефанчук на сторінці у Фейсбук.

За його словами, станом на сьогодні 24 депутати та 63 працівники Апарату Парламенту хворіють на ковід.

"Ще в понеділок ці цифри були вдвічі меншими", — наголосив спікер.

Стефанчук наполягає, що Парламент не зупиняє свою роботу, а лише змінює черговість пленарних тижнів. Нардепи, за його словами, працюватимуть у комітетах.

Додамо

Вчора, 26 січня, з’явилася інформація про плани парламентарів піти на карантин через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус нардепів.

Як повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк, карантин може тривати до 15 лютого.

Водночас колишній “слуга”, позафракційний нардеп Олександр Дубінський пов’язав бажання оголосити такі канікули з нестачею голосів для ухвалення потрібних законопроектів.

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