ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  41149 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  154644 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  145119 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  148098 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  226449 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109573 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120562 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120667 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120905 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229128 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

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Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.

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Ракетный удар по Одессе 29 апреля: количество погибших возросло до 7

Ракетный удар по Одессе 29 апреля: количество погибших возросло до 7

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В результате ракетной атаки рф на Киев никто не пострадал - КГВА

В результате ракетной атаки рф на Киев никто не пострадал - КГВА

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В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон

В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон

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Вайнштейн вернулся в тюрьму после короткого пребывания в больнице, где его могли лечить как VIP-персону

Вайнштейн вернулся в тюрьму после короткого пребывания в больнице, где его могли лечить как VIP-персону

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Пожар после удара рф по объекту критической инфраструктуры на Франковщине потушили: спасатели показали фото

Пожар после удара рф по объекту критической инфраструктуры на Франковщине потушили: спасатели показали фото

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Отключения света после атаки рф возможны сегодня примерно с 19:00 до 22:00 - глава "Укрэнерго"

Отключения света после атаки рф возможны сегодня примерно с 19:00 до 22:00 - глава "Укрэнерго"

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В Киеве вблизи мусорных баков нашли мину вблизи мусорных баков

В Киеве вблизи мусорных баков нашли мину вблизи мусорных баков

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  226449 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  226988 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  336764 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  492850 просмотра

ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, которые позволяют зачислять средства от продажи имущества государственных предприятий в государственный бюджет.

Экономика •   •  2720 просмотра
ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону

Правительство создало Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Он будет координировать меры, направленные на преодоление последствий вражеских атак на энергетическую отрасль и адаптацию топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

Война •   •  3480 просмотра
Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону

Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу, говорит CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Война •   •  3252 просмотра
Сотрудничество бизнеса и государства - это лайт-вариант перевода экономики на военные рельсы, где бизнес работает на победу - CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля: количество погибших возросло до 7

Количество жертв российского ракетного обстрела Одессы 29 апреля возросло до 7 после того, как в больнице умер еще один человек, который получил ранения во время обстрела.

Война •   •  2992 просмотра
Ракетный удар по Одессе 29 апреля: количество погибших возросло до 7

В результате ракетной атаки рф на Киев никто не пострадал - КГВА

Жертв и разрушений в Киеве во время российской ракетной атаки на столицу крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 не было, все воздушные цели были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Война •   •  4052 просмотра
В результате ракетной атаки рф на Киев никто не пострадал - КГВА

В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон

В Каире возобновились переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС с участием всех сторон, включая представителей Катара, США и Египта, направленные на согласование условий прекращения огня в семимесячной войне в секторе Газа.

Новости Мира •   •  3291 просмотра
В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон

Вайнштейн вернулся в тюрьму после короткого пребывания в больнице, где его могли лечить как VIP-персону

Харви Вайнштейн вернулся в тюрьму после 10-дневного пребывания в больнице для лечения пневмонии, проблем с сердцем и других медицинских проблем, таких как диабет. По утверждению СМИ, он лечился в отдельной палате с улучшенными условиями.

Новости Мира •   •  3926 просмотра
Вайнштейн вернулся в тюрьму после короткого пребывания в больнице, где его могли лечить как VIP-персону

Пожар после удара рф по объекту критической инфраструктуры на Франковщине потушили: спасатели показали фото

Спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами на объекте критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, привлекая 105 спасателей и 36 единиц техники, обошлось без жертв и пострадавших.

Война •   •  4223 просмотра
Пожар после удара рф по объекту критической инфраструктуры на Франковщине потушили: спасатели показали фото

Отключения света после атаки рф возможны сегодня примерно с 19:00 до 22:00 - глава "Укрэнерго"

В связи с российскими атаками на энергетические объекты, повлекшие значительный дефицит электроэнергии, существует вероятность отключения электроэнергии с 19:00 до 22:00 сегодня вечером в часы пикового потребления, если электроэнергия не будет потребляться экономно.

Общество •   •  4762 просмотра
Отключения света после атаки рф возможны сегодня примерно с 19:00 до 22:00 - глава "Укрэнерго"

В Киеве вблизи мусорных баков нашли мину вблизи мусорных баков

В Соломенском районе Киева возле мусорных баков мужчина нашел предмет, похожий на боеприпас, что заставило полицию оцепить территорию и вызвать взрывотехников.

Общество •   •  5524 просмотра
В Киеве вблизи мусорных баков нашли мину вблизи мусорных баков