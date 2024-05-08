ВР разрешила перечисление средств от продажи имущества госпредприятий в госбюджет

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла изменения в Бюджетный кодекс для того, чтобы стало возможно зачислять в Государственный бюджет средства, полученные от реализации имущества госпредприятий. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

"Рада проголосовала закон об изменениях в Бюджетный кодекс для того, чтобы стало возможно зачислять в Государственный бюджет средств, полученных от реализации имущества госпредприятий", - сообщил Гончаренко.

Соответствующий законопроект поддержали 243 депутата.

Напомним

Соответствующим законопроектом №9387 предлагается прежде всего включить в источники формирования специального фонда государственного бюджета средства, полученные от реализации имущества государственных унитарных предприятий, с направлением таких средств на осуществление мероприятий, связанных с прекращением государственных унитарных предприятий.