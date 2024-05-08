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ВР дозволила перерахування коштів від продажу майна держпідприємств до держбюджету

ВР дозволила перерахування коштів від продажу майна держпідприємств до держбюджету

Київ • УНН

 • 16218 перегляди

Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, які дозволяють зараховувати кошти від продажу майна державних підприємств до державного бюджету.

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб стало можливо зараховувати до Державного бюджету коштів, отриманих від реалізації майна держпідприємств. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

"Рада проголосувала закон про зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб стало можливо зараховувати до Державного бюджету коштів, отриманих від реалізації майна держпідприємств", - повідомив Гончаренко.

Відповідний законопроєкт підтримали 243 депутати.

Нагадаємо

Відповідним законопроєктом №9387 пропонується передусім включити до джерел формування спеціального фонду державного бюджету кошти, отримані від реалізації майна державних унітарних підприємств, зі спрямуванням таких коштів на здійснення заходів, пов’язаних з припиненням державних унітарних підприємств.

Павло Башинський

Павло Башинський

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