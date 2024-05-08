ВР дозволила перерахування коштів від продажу майна держпідприємств до держбюджету
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, які дозволяють зараховувати кошти від продажу майна державних підприємств до державного бюджету.
Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб стало можливо зараховувати до Державного бюджету коштів, отриманих від реалізації майна держпідприємств. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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"Рада проголосувала закон про зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб стало можливо зараховувати до Державного бюджету коштів, отриманих від реалізації майна держпідприємств", - повідомив Гончаренко.
Відповідний законопроєкт підтримали 243 депутати.
Нагадаємо
Відповідним законопроєктом №9387 пропонується передусім включити до джерел формування спеціального фонду державного бюджету кошти, отримані від реалізації майна державних унітарних підприємств, зі спрямуванням таких коштів на здійснення заходів, пов’язаних з припиненням державних унітарних підприємств.