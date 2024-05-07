ВР планує розгляд законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу України у другому читанні

Верховна Рада планує на одному з найближчих засідань розглянути у другому читанні законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України". Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний засідання ВР.

Законопроєктом №9387 про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України", зокрема пропонується передусім включити до джерел формування спеціального фонду державного бюджету кошти, отримані від реалізації майна державних унітарних підприємств відповідно до Закону України від 11.04.2023 №3037-ІХ "Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України", зі спрямуванням таких коштів на здійснення заходів, пов’язаних з припиненням державних унітарних підприємств відповідно до цього Закону, а також внести деякі техніко-юридичні уточнення для усунення розбіжностей між нормами цього Закону та іншого законодавства.

За інформацією Фонду державного майна, зараз в Україні є понад 1200 непрацюючих державних підприємств, які існують лише на папері та генерують значні втрати для держави. Новий Закон №3037-ІХ дозволить погасити борги непрацюючих підприємств перед державним бюджетом та працівниками, водночас запроваджує механізм самофінансування процедури ліквідації відповідних підприємств (тобто без витрачання додаткових бюджетних коштів).Прийняття даного законопроєкту закріпить в бюджетному законодавстві механізм фінансування процесу припинення відповідних державних унітарних підприємств та забезпечить реалізацію передбачених завдань нового Закону № 037-ІХ.

Доповнення

У липні 2023 року Комітет з питань бюджету рекомендував прийняти за основу з доопрацюванням до другого читання за скороченою процедурою законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України".

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