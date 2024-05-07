ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины". Об этом УНН сообщает с ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Законопроектом №9387 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины", в частности предлагается прежде всего включить в источники формирования специального фонда государственного бюджета средства, полученные от реализации имущества государственных унитарных предприятий в соответствии с Законом Украины от 11.04.2023 №3037-ІХ "Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины", с направлением таких средств на осуществлени

По информации Фонда государственного имущества, сейчас в Украине есть более 1200 неработающих государственных предприятий, которые существуют только на бумаге и генерируют значительные потери для государства. Новый Закон №3037-ІХ позволит погасить долги неработающих предприятий перед государственным бюджетом и работниками, одновременно вводит механизм самофинансирования процедуры ликвидации соответствующих предприятий (то есть без расходования дополнительных бюджетных средств) Принятие данного законопроекта закрепит в бюджетном законодательстве механизм финансирования процесса прекращения соответствующих государственных унитарных предприятий и обеспечит реализацию предусмотренных задач нового Закона № 037-ІХ.

Дополнение

В июле 2023 года Комитет по вопросам бюджета рекомендовал принять за основу с доработкой ко второму чтению по сокращенной процедуре законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины".

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