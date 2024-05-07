ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  60632 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  138506 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106868 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119809 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120436 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228762 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211902 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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Кабмин выполнил бюджет на 2023 год, но не использовал все имеющиеся ресурсы для противодействия вторжению рф - Счетная палата

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3 мая 2024, 16:08  •  270326 просмотра
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30 апреля 2024, 14:32  •  427908 просмотра

ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс Украины, чтобы облегчить ликвидацию более 1200 неработающих государственных предприятий в соответствии с новым законом "Об особенностях прекращения деятельности государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины".

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ВР планирует рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины во втором чтении

В больницах Одесской области до сих пор остаются 15 человек, 5 - в тяжелом состоянии: Кипер о последствиях атак рф

15 человек, в том числе 4-летняя девочка, остаются госпитализированными с ранениями в результате недавних российских ракетных обстрелов Одессы 29, 30 апреля и 1 мая, 5 из них - в тяжелом состоянии.

Война •   •  4066 просмотра
В больницах Одесской области до сих пор остаются 15 человек, 5 - в тяжелом состоянии: Кипер о последствиях атак рф

Кабмин выполнил бюджет на 2023 год, но не использовал все имеющиеся ресурсы для противодействия вторжению рф - Счетная палата

В 2023 году правительство Украины выполняло государственный бюджет в условиях военного положения, но не выделило всех возможных ресурсов для финансирования мероприятий по отпору вооруженной агрессии России и ликвидации ее последствий, свидетельствует анализ Счетной палаты.

Война •   •  5143 просмотра
Кабмин выполнил бюджет на 2023 год, но не использовал все имеющиеся ресурсы для противодействия вторжению рф - Счетная палата

В рф самолет сбросил бомбу на село - ASTRA

В краснодарском крае россии произошел "нештатный сход" боеприпаса с российского самолета, в результате чего произошел взрыв, но предварительно о пострадавших не сообщается.

Новости Мира •   •  5403 просмотра
В рф самолет сбросил бомбу на село - ASTRA

ВР планирует рассмотрение законопроекта об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, призванный усовершенствовать процедуру проверок предприятий органами рыночного надзора, способствовать надлежащему контролю за качеством непищевой продукции и обезопасить бизнес от коррупционных рисков во время проверок.

Экономика •   •  6638 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта об усовершенствовании процедуры проверок предприятий органами рыночного надзора

Сильный ветер в Харькове повалил деревья и повредил крыши

Сильный ветер в Харькове повалил более 10 деревьев, повредил 18 крыш, коммунальщики убирают поваленные деревья и обследуют здания.

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Сильный ветер в Харькове повалил деревья и повредил крыши

В Белгородской области российский дрон упал на территорию детского сада

российский беспилотник упал на территорию детского сада в Белгородской области, что привело к эвакуации 47 детей и 30 сотрудников.

Новости Мира •   •  7893 просмотра
В Белгородской области российский дрон упал на территорию детского сада

Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

Президент Зеленский обсудил с Президентом Латвии Ринкевичсом консолидацию глобальной поддержки Мирного саммита и поблагодарил Латвию за подписание двустороннего соглашения о безопасности и обязательства ежегодно выделять 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Война •   •  10723 просмотра
Обсудили консолидацию поддержки Саммита мира: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии

Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии

В Миргороде Полтавской области открылся новый рекрутинговый центр для украинской армии, призванный помочь гражданам найти работу в Вооруженных силах и набрать мотивированных военнослужащих.

Общество •   •  10120 просмотра
Будет работать на базе ЦПАУ: на Полтавщине открыли новый Центр рекрутинга украинской армии

Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН

Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН.

Война •   •  10200 просмотра
Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН