Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  73741 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123590 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  114179 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100152 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

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28 марта 2024, 13:27  •  491552 просмотра
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27 марта 2024, 10:45  •  462049 просмотра

Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен

Фонд государственного имущества продал комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии на аукционе за 29 миллионов гривен, что в 194 раза превысило стартовую цену в 149,4 тысячи гривен.

Общество •   •  6772 просмотра
Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен

Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения

Жителю Херсонской области грозит до 10 лет лишения свободы за то, что он сотрудничал с врагом, занимая должность "исполняющего обязанности председателя" в незаконно созданном сельском совете и поддерживая действия и решения российских оккупационных сил.

Война •   •  8759 просмотра
Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения

Атака дронов на Татарстан: в ООН осудили удар и назвали "гражданской инфраструктурой" завод по производству "шахедов"

После атаки беспилотника на российский завод в Татарстане, который производит дроны-камикадзе "Шахеды" в ООН призвали прекратить атаки на "гражданскую инфраструктуру".

Война •   •  8193 просмотра
Атака дронов на Татарстан: в ООН осудили удар и назвали "гражданской инфраструктурой" завод по производству "шахедов"

Правящая партия Грузии повторно внесет законопроект об "иностранных агентах"

Правящая партия Грузии планирует вернуться к законопроекту, требующему от организаций, получающих иностранные средства, регистрироваться как "иностранные агенты", несмотря на протесты и критику со стороны оппонентов и западных стран в прошлом году.

Новости Мира •   •  7169 просмотра
Правящая партия Грузии повторно внесет законопроект об "иностранных агентах"

Шмыгаля завтра ожидают в Латвии: глава латвийского правительства анонсировала обсуждение поддержки Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Латвию 4 апреля 2024 года, чтобы обсудить поддержку Украины против российской агрессии, более тесное экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами, а также новый пакет помощи Латвии в размере 9,6 млн евро для восстановления и военной поддержки Украины.

Война •   •  9384 просмотра
Шмыгаля завтра ожидают в Латвии: глава латвийского правительства анонсировала обсуждение поддержки Украины

Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф

Южная Корея задержала 3000-тонное грузовое судно без флага, подозреваемое в нарушении санкций ООН, которое якобы направлялось в россию из Северной Кореи через Китай.

Новости Мира •   •  7157 просмотра
Южная Корея остановила судно, следовавшее из КНДР в рф

Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

Зеленский и премьер-министр Японии Кишида обсудили потребность Украины в нелетальном вооружении, дополнительную помощь на текущий год, усиление санкционного давления на россию, конфискацию замороженных российских активов и подготовку двустороннего соглашения о безопасности между двумя странами.

Война •   •  8395 просмотра
Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

Третий день подряд: тепло и ветер в Киеве установили новые рекорды

2 апреля в Киеве было зафиксировано три новых температурных рекорда: самая теплая минимальная температура - 12,1°C, самая высокая максимальная температура - 26,9°C и самая высокая среднесуточная температура - 16,4°C, а также рекордная скорость ветра - 19 м/с.

Киев •   •  9146 просмотра
Третий день подряд: тепло и ветер в Киеве установили новые рекорды

Блинкен: "Американских войск на украинской земле не будет"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские войска не будут размещены на территории Украины, чтобы избежать прямого конфликта с россией, который не отвечает интересам союзников по НАТО.

Война •   •  10334 просмотра
Блинкен: "Американских войск на украинской земле не будет"

Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

Латвия утвердила пакет помощи Украине в 2024 году, включая 5,3 млн евро на восстановление и 4,3 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира.

Война •   •  11838 просмотра
Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку