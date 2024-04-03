Цена в 194 раза выше стартовой: Фонд госимущества продал бывшую Уманскую исправительную колонию за 29 миллионов гривен

Фонд госимущества продал с аукциона комплекс зданий бывшей Уманской исправительной колонии, по цене, которая почти в 200 раз превышала стартовое предложение. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление председателя Фонда Виталия Коваля.

Детали

Отмечается, что в аукционе приняли участие 42 компании. Стартовая цена бывшей колонии составляла 149,4 тысячи гривен, финальная - 29 миллионов гривен. Таким образом во время торгов стоимость объекта выросла в 194 раза.

Минюст передает ФГИУ на продажу пенитенциарные учреждения, которые не используются. Сегодняшний лот состоял из комплекса нежилых зданий и сооружений общей площадью 3143,5 кв.м. Среди них, учебно-производственный корпус с подвалом бывшей исправительной колонии и земельный участок под сооружениями, площадью 60 соток. - рассказал Коваль.

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Он также подчеркнул, что продажа комплекса зданий бывшей Уманской исправительной колонии это успешный пример, который показывает, что сегодня рынок сам регулирует стоимость объектов.

Напомним,

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