Рада провалила принятие изменений в социальные законы

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 26043 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 47728 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 65350 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 79983 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120776 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111045 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137357 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144574 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130105 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130172 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Рада провалила принятие изменений в социальные законы

Рада провалила принятие изменений в социальные законы

Киев  •  УНН

 • 12321 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Вечернее заседание Верховной Рады закрылось после того, как нардепы провалили два важных закона, а также не дали достаточного количества голосов по рейтинговому голосованию еще по ряду законопроектов. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Вечернее заседание объявляю закрытым. Приглашаю завтра в 10:00 прибыть всех на утреннее заседание. Напоминаю, что завтра - отчет Счетной палаты", - отметил Парубий.

Перед этим он поставил на рейтинговое голосование проекты законов о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также проект закона о внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных.

Рассмотрение следующего документа в повестке дня - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения выполнения Украиной Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей - спикер предложил не начинать, поскольку осталось всего четверть часа до завершения вечернего заседания.

Напомним, сегодня, во время вечернего заседания парламента, народные депутаты отклонили проект закона о предоставлении творческого отпуска работникам театров.

Кроме того, парламентарии отклонили проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части введения терминов "лицо с инвалидностью" вместо "инвалид".

Украинские Национальные Новости

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