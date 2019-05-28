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Працівників театрів залишили без творчих відпусток

Працівників театрів залишили без творчих відпусток

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Народні депутати відхилили проект закону щодо надання творчої відпустки працівникам театрів. Відповідне рішення підтримали 154 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Також парламентарі не підтримали пропозицію повернути законопроект на доопрацювання в комітет і суб'єкту законодавчої ініціативи.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів, на думку авторів, надасть більші можливості для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру.

Він передбачає, що для забезпечення потреб у професійному розвитку художнього та артистичного персоналу театру в контракті з професійними творчими працівниками може визначатися індивідуальний граничний строк відпустки без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради України планували розглянути проект закону про зміну військових стандартів, а також ухвалити постанову про Звернення до ООН, ПАРЄ та інших міжнародних організації щодо засудження порушення прав корінних народів у РФ.

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