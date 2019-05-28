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Рада не змогла замінити термін "інвалід" у Податковому кодексі

Рада не змогла замінити термін "інвалід" у Податковому кодексі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Народні депутати відхилили проект закону про внесення змін до Податкового кодексу в частині введення термінів "особа з інвалідністю" замість "інвалід". За відповідний законопроект №8402 проголосували 184 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Також нардепи не дали достатньої кількості голосів за повернення проекту закону суб’єкту законодавчої ініціативи, а також у комітет на доопрацювання.

Метою прийняття проекту акта є приведення чинного законодавства в частині соціального захисту осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та запровадження європейських стандартів у цій сфері.

Проектом акта передбачається внести зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, пропонується слова "інвалід", "інвалід війни" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах.

Під час обговорення голова профільного комітету запропонувала внести до тексту закону норми про продовження нульової ставки ПДВ для продукції, виготовленої підприємствами, на яких понад 50% працівників є особами з інвалідністю, ще на 5 років.

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Нагадаємо, у грудні 2017 року ВР ухвалили за основу та в цілому законопроект, яким передбачається слова "інвалід", "особа з обмеженими фізичними можливостями", "інвалід війни" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах у 44 законодавчих актах.

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