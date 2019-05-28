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Рада не смогла заменить термин "инвалид" в Налоговом кодексе

Рада не смогла заменить термин "инвалид" в Налоговом кодексе

Киев  •  УНН

 • 11027 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Народные депутаты отклонили проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс в части введения терминов "лицо с инвалидностью" вместо "инвалид". За соответствующий законопроект №8402 проголосовали 184 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Также нардепы не дали достаточного количества голосов за возвращение проекта закона субъекту законодательной инициативы, а также в комитет на доработку.

Целью принятия проекта акта является приведение действующего законодательства в части социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативного протокола к ней и внедрение европейских стандартов в этой сфере.

Проектом акта предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, предлагается слова "инвалид", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменить соответственно словами "лицо с инвалидностью", "человек с инвалидностью вследствие войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах.

Во время обсуждения председатель профильного комитета предложила внести в текст закона нормы о продлении нулевой ставки НДС для продукции, изготовленной предприятиями, на которых более 50% работников являются лицами с инвалидностью, еще на 5 лет.

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Напомним, в декабря 2017 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, которым предусматривается слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменить соответственно словами "лицо с инвалидностью" , "человек с инвалидностью вследствие войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах в 44 законодательных актах.

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