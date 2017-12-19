Рада дозволила студентам з інвалідністю отримувати додатково соціальну стипендію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада дозволила студентам з інвалідністю отримувати окрім академічної соціальну стипендію. Парламентарі 232 голосами ухвалили за основу та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом також передбачається слова “інвалід”, “особа з обмеженими фізичними можливостями”, “інвалід війни” та “дитина-інвалід” в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами “особа з інвалідністю”, “особа з інвалідністю внаслідок війни” та “дитина з інвалідністю” у відповідних відмінках і числах у 44 законодавчих актах.
Також передбачається установити, що посвідчення, видані до набрання чинності цим Законом, у яких застосовуються слова “інвалід”, “дитина-інвалід”, “інвалід з дитинства”, “інвалід війни”, а також пенсійні посвідчення, в яких зазначаються ці слова, є дійсними протягом строку, на який їх видано.
Як повідомляв УНН, Рада звільнила від мобілізації жінок та чоловіків, які мають дитину з інвалідністю.