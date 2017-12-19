Рада разрешила студентам с инвалидностью получать дополнительно социальную стипендию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада разрешила студентам с инвалидностью получать кроме академической социальную стипендию. Парламентарии 232 голосами приняли за основу и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом также предусматривается слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменить соответственно словами "лицо с инвалидностью", "человек с инвалидностью в результате войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах в 44 законодательных актах.
Также предполагается установить, что удостоверения, выданные до вступления в силу настоящего Закона, в которых применяются слова "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид с детства", "инвалид войны", а также пенсионные удостоверения, в которых указываются эти слова, действительны в течение срока, на который они выданы.
Как сообщал УНН, Рада освободила от мобилизации женщин и мужчин, имеющих ребенка с инвалидностью.