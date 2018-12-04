Верховна Рада планує надати людям в інвалідних візках статус учасника дорожнього руху

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада у першому читанні підтримала проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних", передає кореспондент УНН.

За цей проект Закону проголосувало 252 народних депутати.

Згідно із законопроектом, в Законі України "Про дорожній рух" слова “інвалідних колясках без двигунів” замінять словами “кріслах колісних із швидкістю пішохода”, а слова “або інвалідну коляску” — замінять на “коляску або крісло колісне”. Особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право:

  • рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода;
  • їздити по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю.

Особи, які рухаються в кріслах колісних зі швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати вимоги, що стосуються пішоходів.

Особи, які рухаються в кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати вимоги, що стосуються велосипедистів.

Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов’язані:

  • використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;
  • не перевозити вантажі, що заважають керуванню;
  • не буксирувати причепи;
  • не перевозити пасажирів.
  • Крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю — зовнішніми світловими приладами.”;

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 3 грудня вніс в парламент проект Закону про припинення дії Договору про дружбу з РФ, але поки цей законопроект не включений в порядок денний Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект, який зобов'язує суди обладнати свої приміщення спеціально для людей з інвалідністю і маломобільних осіб.

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