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Президент вніс до ВР законопроект про розірвання Договору про дружбу з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Проект Закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, внесено Президентом Україні на розгляд парламенту, пише УНН.

Глава державі визначив цей законопроект, як невідкладний.

Документ передано на розгляд керівництва парламенту. Однак у відкритому доступі його ще не оприлюднено. УНН стежитиме за ситуацією й як тільки документ буде оприлюднено повідомить читачів.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорку передав Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією.

Як повідомляв УНН, Президент 19 вересня підписав указ про припинення дії договору про дружбу з РФ.

Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну. 

25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

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У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан. 

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