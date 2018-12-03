Президент вніс до ВР законопроект про розірвання Договору про дружбу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Проект Закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, внесено Президентом Україні на розгляд парламенту, пише УНН.
Глава державі визначив цей законопроект, як невідкладний.
Документ передано на розгляд керівництва парламенту. Однак у відкритому доступі його ще не оприлюднено. УНН стежитиме за ситуацією й як тільки документ буде оприлюднено повідомить читачів.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорку передав Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією.
Як повідомляв УНН, Президент 19 вересня підписав указ про припинення дії договору про дружбу з РФ.
Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
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У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.