Президент внес в ВР законопроект о расторжении Договора о дружбе с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Проект Закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, внесен Президентом Украины на рассмотрение парламента, пишет УНН.
Глава государства определил этот законопроект, как неотложный.
Документ передан на рассмотрение руководства парламента. Однако в открытом доступе его еще не обнародованы. УНН следить за ситуацией и как только документ будет обнародован сообщит читателям.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на полях ГА ООН в Нью-Йорке передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.
Как сообщал УНН, Президент 19 сентября подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФ.
Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей.
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В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение.