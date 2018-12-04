Українські суди спеціально обладнають для людей з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада підтримала проект Закону України “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про судовий збір” щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів”, передає кореспондент УНН.
За законопроект проголосувало 228 народних депутатів.
Відтак, згідно з проектом Закону, приміщення судів будуть спеціально обладнані для того, щоб туди самостійно могли потрапити маломобільні і люди з інвалідністю. Також, для даної категорії населення буде створене спеціальне інформаційне забезпечення в судах.
Фінансування переобладнання судів будуть забезпечувати із судових зборів.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 3 грудня вніс в парламент проект Закону про припинення дії Договору про дружбу з РФ, але поки цей законопроект не включений в порядок денний Верховної Ради.