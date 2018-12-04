Українські суди спеціально обладнають для людей з інвалідністю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада підтримала проект Закону України “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про судовий збір” щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів”, передає кореспондент УНН.

За законопроект проголосувало 228 народних депутатів.

Відтак, згідно з проектом Закону, приміщення судів будуть спеціально обладнані для того, щоб туди самостійно могли потрапити маломобільні і люди з інвалідністю. Також, для даної категорії населення буде створене спеціальне інформаційне забезпечення в судах.

Фінансування переобладнання судів будуть забезпечувати із судових зборів.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 3 грудня вніс в парламент проект Закону про припинення дії Договору про дружбу з РФ, але поки цей законопроект не включений в порядок денний Верховної Ради. 

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