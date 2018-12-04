Украинские суды специально оборудуют для инвалидов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада поддержала проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О судебном сборе" относительно создания условий для обеспечения доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к помещениям судов", передает корреспондент УНН.
За законопроект проголосовали 228 народных депутатов.
Поэтому, согласно проекту закона, помещения судов будут специально оборудованы для того, чтобы туда самостоятельно могли попасть маломобильные и люди с инвалидностью. Также, для данной категории населения будет создано специальное информационное обеспечение в судах.
Финансирование переоборудования судов будут обеспечивать из судебных сборов.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в парламент проект закона о прекращении действия Договора о дружбе с РФ, но пока этот законопроект не включен в повестку дня Верховной Рады.