Украинские суды специально оборудуют для инвалидов

За законопроект проголосовали 228 народных депутатов.



Поэтому, согласно проекту закона, помещения судов будут специально оборудованы для того, чтобы туда самостоятельно могли попасть маломобильные и люди с инвалидностью. Также, для данной категории населения будет создано специальное информационное обеспечение в судах.



Финансирование переоборудования судов будут обеспечивать из судебных сборов.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в парламент проект закона о прекращении действия Договора о дружбе с РФ, но пока этот законопроект не включен в повестку дня Верховной Рады.