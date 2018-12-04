Верховная Рада планирует предоставить людям в инвалидных колясках статус участника дорожного движения

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада в первом чтении поддержала проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины" О дорожном движении "относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных", передает корреспондент УНН.

За этот проект Закона проголосовали 252 народных депутата.

Согласно законопроекта, в Законе Украины "О дорожном движении" слова "инвалидных колясках без двигателей" заменят словами "креслах колесных со скоростью пешехода", а слова "или инвалидную коляску" - заменят на "коляску или кресло колесное". Лица, которые двигаются в креслах колесных, имеют право:

  • двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;
  • ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

Лица, которые двигаются в креслах колесных со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части по обозначенным пешеходным переходам. Во время движения они должны выполнять требования, касающиеся пешеходов.

Лица, которые двигаются в креслах колесных по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе, поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайной колеи посередине. Во время движения они должны выполнять требования, касающиеся велосипедистов.

Лица, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

  • использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;
  • не перевозить грузы, мешающие управлению;
  • не буксировать прицепы;
  • не перевозить пассажиров.
  • Кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине - внешними световыми приборами. ";

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 3 декабря внес в парламент проект закона о прекращении действия Договора о дружбе с РФ, но пока этот законопроект не включен в порядок дня Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект, обязывающий суды оборудовать свои помещения специально для людей с инвалидностью и маломобильных лиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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